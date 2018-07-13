Москва, 13 июля, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Гибель людей в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) в результате авианалета международной коалиции, могла быть случайной, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США

Жертвами авиаударов самолетов международной коалиции, возглавляемой США, стали 30 мирных жителей. По данным агентства SANA, взрывы прогремели в двух деревнях — Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса.

Авиаудар коалиции во главе с США вряд ли имел цель нанести вред гражданскому населению — боевики регулярно используют мирных жителей как «живой щит». Так было, например, в Алеппо, который штурмовали сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации.

То же было и в Ракке, которую штурмовали проамериканские группировки при поддержке авиации коалиции. Поэтому, вероятнее всего, последний авиаудар был нанесен по ошибке.

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