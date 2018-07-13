Киев, 13 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Украине нужно ежегодно привлекать до 5 млрд долл. кредитных средств, чтобы обслуживать финансовые обязательства по внешним долгам. До 2023 года Киеву придется погасить долги на сумму 33 млрд долл. Об этом 13 июля в Раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству».

«С 2005 по 2013 год Украина накопила более 50 млрд долл. долгов, которые были фактически потрачены непонятно куда и на что. Сегодня возникла ситуация, когда мы с вами с 2014 года эти долги обслуживаем. При этом с 2010 по 2013 год включительно была полностью обнулена государственная казна. Мы начали обслуживать эти долги. Для обслуживания долгов нам нужно ежегодно привлекать около 5 млрд долл. В следующие пять лет мы должны вернуть 33 млрд долл. Экономика начинает восстанавливаться. Но для того, чтобы обслуживать эти долги и обеспечивать развитие финансово-экономической системы страны, мы должны где-то брать в долг эти ресурсы, желательно дешевле, отдавать ресурсы, которые брали до нас, и таким образом снижать обслуживание, снижать долги», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что правительство поставило цель «отдать эти долги, обеспечить более быстрый экономический рост, чтобы экономика стала сильной». Гройсман отметил, что власти создали антикоррупционные органы для защиты бизнеса и инвесторов.

«Очень важно создание антикоррупционных судов для инвесторов, которые приходят инвестировать в экономику страны. Это также очень важно для наших международных партнеров, которые говорят: «Ок, мы готовы прийти инвестировать и предоставлять вам кредитные ресурсы по низким ставкам, но покажите, что вы прозрачны, открыты, что у вас нет коррупции», — пояснил Гройсман.

По его словам, резкое подорожание газа и тарифов на жилищно-коммунальные услуги вызваны нежеланием правительства объявить дефолт.

«Уже год у нас идут дискуссии относительно формирования цены на газ в стране. Вы знаете, что для промышленности газ стоит около 10 тыс грн (381 долл.). Дешевле его просто нет. Для населения правительство ввело ограничения. Эти ограничения до 7 тыс грн (226 долл.). Речь идет о том, чтобы выровнять цену и сделать её единой. Я категорически с этим не согласен. Уже год мы ведем серьезную дискуссию с Международным валютным фондом. Мы ищем правильный подход… Что такое невозможность обслуживать международные долги — это дефолт. Что такое дефолт — это резкий рост цен, высокая инфляция и резкое снижение доходов украинцев… Мы не должны допустить трагический сценарий… Я надеюсь на достижение понимания с международными партнерами», — подытожил Гройсман.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Колесников обвинил правительство в «жилищно-коммунальном беспределе», «геноциде населения» и «вымывании средств из карманов украинских семей».

«По состоянию на 1 июня 2018 года долг населения за оплату услуг по ЖКХ превысил 40 млрд грн (1,5 млрд долл). И как показывает тенденция последних месяцев — эта сумма ежемесячно растет в арифметической прогрессии. Топ-чиновники из кабинета министров Украины во главе с премьер-министром почему-то не говорят, что эта сумма за полгода увеличилась на 10 млрд (381 млн долл)… Правительственное лицемерие побило все рекорды и пробило самое глубокое дно! И эти деятели еще смеют заявлять о повышении коммунальных тарифов?! Когда задолженность украинских семей за газ уже превышает 17,1 млрд грн (652 млн долл), за электроснабжение — 3,9 млрд грн (148 млн долл)… Нынешняя «тарифная политика» — это сознательный массовый геноцид украинского населения», — добавил Колесников.

Он также напомнил, что «Оппозиционный блок» выступает категорически против повышения коммунальных тарифов и настаивает на их снижении.