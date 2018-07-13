Москва, 13 июля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. В Госдуме предложили распространить инициативу Москвы о езде коммунальных служб и ТС инвалидов по выделенным полосам на все города, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

Власти Москвы планируют в конце декабря пустить на выделенные полосы туристические двухэтажные экскурсионные автобусы и машины, которые используются в коммунальном хозяйстве. Пусть на «выделенки» могут и транспортные средства для перевозки маломобильных пассажиров — «по индивидуальным и коллективным заявкам». В Госдуме инициативу поддержали и предложили распространит ее на другие города.

«Это очень важно для маломобильных граждан, а оперативный транспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города Москвы и любых городов России, по отдельным полосам должен ездить обязательно. И мы поддержим это не только в Москве, но и в других городах», — сказал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).