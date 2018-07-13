Киев, 13 июля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Для подозреваемой в организации теракта нардепа Верховной рады Украины Надежды Савченко назначили государственного адвоката. Об этом сообщили 13 июля в Шевченковском районном суде Киева.

Оноре Домье. Защитник

По словам судьи Владимира Бугиля, такое решение было принято ввиду неявки на заседания суда адвокатов подозреваемой.

Следует отметить, что сегодня, 13 июля, истекает срок содержания Савченко в следственном изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, народного депутата Украины Надежду Савченко на родине подозревают в террористической деятельности, в попытке свержения действующей киевской власти и в подготовке покушений на жизнь украинских политиков.