Калининград, 13 июля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Отдельно брать повышение пенсионного возраста от пересмотра всей пенсионной системы России неправильно, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин.

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Сейчас в 55 лет женщины и в 60 лет мужчины получают пенсию, продолжают работать, и пенсия идёт как дополнение к существующей заработной плате. Но на эту пенсию сегодня не прожить, поэтому если государство хочет повысить пенсионный возраст, то, естественно, нужно повышать пенсионное обеспечение доводить до того соответствующего уровня, который может позволить человеку не работать, рассчитаться со всеми платежами и какую-то сумму оставить на жизнь (продукты, одежду, развлечения и т.д.).

«Социальные институты поддержки людей должны работать более эффективно, потому что на сегодняшний день качество социальной помощи и качество здравоохранения на невысоком уровне, а это соответственно требует от народа материальных затрат. Чтобы обеспечить себе дожитие. Поэтому можно поднимать вопрос о повышение пенсионного возраста только в контексте изменения всей пенсионной системы в России», — высказал свое мнение Лапин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»