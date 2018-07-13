Москва, 13 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Иранские войска покинут Сирию тогда, когда официальный Дамаск попросит об этом Тегеран. Об этом на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти, отвечая на вопрос газеты «Коммерсантъ».

Reza Dehshiri Армия Ирана

По его словам, присутствие военных Ирана на территории Сирии с точки зрения международного права легитимно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент РФ Владимир Путин провел встречу с советником верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти в резиденции Ново-Огарево.

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