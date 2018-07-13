Боровск, Калужская область, 13 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Боровске Калужской области появилась новая достопримечательность — «Космический ковчег». Он представляет собой 10-метровый бетонный цилиндр с изображениями выдающихся космистов, учёных, писателей и космонавтов. Об этом сообщается в группе «Новости Боровского района» в соцсети.

Ngregion.ru «Звездолёт» Овчинникова

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Местный художник Владимир Овчинников дал вторую жизнь бетонному цилиндру, который прежде был отстойником очистных сооружений и никак не использовался на протяжении последних 30 лет.

В «экипаж» боровского звездолёта вошли Константин Циолковский, Юрий Гагарин, Никола Тесла, Стивен Хокинг, Илон Маск, Нил Армстронг, Валентина Терешкова и другие выдающиеся люди, имеющие отношение к космосу. К этой замечательной компании художник также «причислил» инопланетянку Галактика-Алия и Маленького Принца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Боровск Калужской области вандалы замазали баллончиком с краской уличную картину известного местного художника и краеведа Владимира Овчинникова с портретами 20 политических узников ГУЛАГа, репрессированных боровчан. Владимир Овчинников многие годы ведёт большую работу в архивах, отыскивая незаслуженно осужденных в годы сталинских репрессий жителей Боровска. Пожилой художник добивается их официального признаниями жертвами политического режима.