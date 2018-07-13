Карабулак, Ингушетия, 13 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Неблагоприятный прогноз метеорологов о сильных грозовых дождях с градом и шквалистом ветре до 25 м/с в Ингушетии сбылся. Стихия охватила практически всю республику в ночь на 13 июля. Не попали под ее удар лишь Джейрахский и Малгобекский районы.

Без света

В ряде населенных пунктов ветер был такой силы, что ломал деревья, которые обрушивались на крыши домов и автомобили, обрывал линии электропередачи, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Наибольший удар стихии пришелся на город Карабулак, Назрань и Сунженский районы. В этих населенных пунктах повреждено оборудование на линиях электропередачи 110 кВ. По данным пресс-службы Ингушэнерго, частично повреждено оборудование на подстанции «Плиево-Новая».

В настоящее время ведутся восстановительные работы. В них задействованы 25 аварийных бригад. Ориентировочное время завершения работ — 19:00.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 июля пострадали от удара стихии также два района Кабардино-Балкарии. В Урванском районе из-за шквалистого ветра с дождем были сорваны крыши с домов в селах Старый Черек и Нижний Черек. Остались без света более 6700 жителей села Старый Черек. В Эльбрусском районе была перекрыта сошедшим из-за дождей селем федеральная дорога Прохладный — Баксан — Азау.