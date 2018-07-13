Чита, 13 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Забайкалье вновь штормит, очередное штормовое предупреждение передало сегодня, 13 июля, краевое ГУ МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео «Чита.ру» Каштакский мост в затопленной Чите

По данным синоптиков, ночью 14 июля по восточной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни.

«Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — говорится в официальном сообщении спасателей.

Тем временем читинские СМИ со ссылкой на начальника Читинского гидрометцентра Ольгу Ляшко известили, что очередной циклон с дождями из Монголии придёт в регион 16 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение начавшееся в Забайкальском крае 8 июля, охватило шесть районов. Разрушены десятки мостов и дорог. Более тысячи человек эвакуированы.