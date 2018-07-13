По Забайкальскому краю вновь передали штормовое предупреждение
Чита, 13 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Забайкалье вновь штормит, очередное штормовое предупреждение передало сегодня, 13 июля, краевое ГУ МЧС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По данным синоптиков, ночью 14 июля по восточной половине Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни.
«Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки. Будьте осторожны! Пренебрежение правилами безопасности может повлечь тяжелые последствия», — говорится в официальном сообщении спасателей.
Тем временем читинские СМИ со ссылкой на начальника Читинского гидрометцентра Ольгу Ляшко известили, что очередной циклон с дождями из Монголии придёт в регион 16 июля.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение начавшееся в Забайкальском крае 8 июля, охватило шесть районов. Разрушены десятки мостов и дорог. Более тысячи человек эвакуированы.