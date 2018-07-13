Москва, 13 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Страны ОПЕК и другие нефтедобытчики смогли стабилизировать ситуацию на рынке нефти с помощью сокращения добычи нефти, теперь же можно вновь её наращивать. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

В декабре 2016 года страны-нефтедобытчики, в том числе и РФ, договорились уменьшить объем добычи нефти в общей сложности на 18 млн баррелей. Это позволило удержать ситуацию на рынке от кризиса и восстановить цены на сырье, отметил министр. По его словам, сегодня такие меры уже не так актуальны и РФ вновь наращивает добычу сырья.

«Цены на нефть стабилизировались на уровне 70−75 долларов за баррель и было принято решение на последней встрече стран ОПЕК и стран не входящих в ОПЕК с тем, чтобы постепенно уходить от того сокращения, которое было принято в декабре 2016 года. И на 1 млн баррелей мы договорились увеличить объем добычи. Следуя этому решению мы уже в июле на 2/3 или даже на 80% восстановили добычу от того сокращения, которое было», — отметил Новак.