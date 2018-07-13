Палембанг, Индонезия, 13 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо находится с двухдневный рабочий визит в Палембанге, столица Южной Суматры, в частности, для проверки подготовки к Азиатским играм 2018 года, сообщает Antaranews.

Kremlin.ru Президент Республики Индонезии Джоко Видодо

Президент Индонезии посетит ряд объектов и спортивную арену для Азиатских игр 2018 года в городе Палембанг.

Во время своего визита президент планировал осмотреть арену скейтбординга.

Кроме того, губернатор Южной Суматры Алекс Ноердин заявил, что президент откроет гребную трассу для Азиатских игр 2018 года в спортивной зоне Джакабаринг, Палембанг.

Губернатор добавил, что президент также увидит проект «легкой железной дороги» (LRT). На ранних этапах она будет использоваться в качестве транспортного средства для участников Азиатских игр в августе-сентябре 2018 года.