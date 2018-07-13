Владимир, 13 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Владимира признал виновной посредницу, которая передавала взятки бывшему заместителю губернатора Владимирской области по строительству Дмитрию Хвостову, сообщила 13 июля пресс-служба суда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Статуя Фемиды

Женщина осуждена по статье «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» и приговорена к четырем годам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

ИА REGNUM напоминает, что дело в отношении самого Дмитрия Хвостова сейчас рассматривает Ленинский районный суд Владимира. Бывший заместитель губернатора по строительству обвиняется в получении взяток от руководства строительных фирм, которым он обещал помощь. В общей сложности сумма взяток составила 20 млн рублей.

Дмитрий Хвостов приехал во Владимир в составе команды губернатора Светланы Орловой в 2013 году. В 2016 году он был уволен якобы за срыв сроков возведения важного для региона объекта. Спустя несколько месяцев стало известно о возбуждении первого уголовного дела. Всего Дмитрий Хвостов обвиняется по четырем эпизодам. Отметим, что он не единственный владимирский чиновник, которых находится под следствием. Например, уголовное дело о получении взятки возбуждено еще и в отношении замгубернатора Елены Мазанько.