Ярославль, 13 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Ярославле появился новый вид мошенничества — злоумышленники звонят по телефону в рестораны и представляются чиновниками. Об этом рассказал в социальных сетях известный ярославский предприниматель Ян Левин.

Pixabay.com Коньяк

Позавчера на пульт нашего заведения поступил тревожный звонок. Звонящий представился офицером какого-то там отдела МЧС. «У нас внеплановая проверка из Москвы. Вы в списке. Через час мы будем у вас, и с большой вероятностью закроем — нужно делать план», — рассказал Ян Левин.

Далее звонящий сообщил, что вместо проверки с последующим закрытием заведения можно организовать для проверяющих обед. Для этого нужно перевести деньги на банковскую карту.

«Этот вид развода называется «взять на панику». Вариаций бесчисленное множество. Смысл один: звонят в любую организацию, доносят, что сейчас произойдёт какая-то хана. Вот-вот она уже, близко, полчаса осталось! 15 минут! Но — вы можете изменить ситуацию, услав куда-то деньги. Вариаций опять-таки масса. Задача — вызвать у жертвы панику, чтобы она на ней приняла необдуманные решения, и сделала это — перевела деньги. Это как «ваш внук попал в аварию», но не для пенсионеров, а для бизнеса. Звонить могут всем — агентства недвижимости, салоны красоты, торговля, стройка, турагенства, магазины. Цель — весь малый бизнес как таковой», — рассказал предприниматель.

По словам Левина, в другое его заведение звонил мошенник, представившийся помощником мэра Ярославля. Судя по всему, злоумышленники неплохо знают и психологию, и политическую ситуацию. Они сообщили, что мэр едет в ресторан пообедать с делегацией, но за обедом он пьет коньяк определенной марки. Его необходимо купить, естественно, перечислив деньги на карту.

Ян Левин предупредил всех предпринимателей и сотрудников малого бизнеса об активизации мошенников и призывает не поддаваться на провокации пвсевдокоррупционеров.