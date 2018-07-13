Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в ходе предварительного слушания принял решение вернуть прокурору уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе городских судов.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Марату Оганесяну вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, преступление было совершено при строительстве стадиона на Крестовском острове, на котором в эти дни проходят матчи ЧМ-2018. Максимальное наказание за инкриминируемое экс-чиновнику деяние — до 10 лет лишения свободы.

«Суд посчитал, что в уголовном деле допущены процессуальные нарушения, предусмотренные ст. 237 УПК и препятствующие его рассмотрению», — отметили сегодня в судебной пресс-службе. Стороны обвинения и защиты возражали против возврата уголовного дела в прокуратуру.

По версии следствия, в 2013 году Оганесян, курировавший строительство стадиона, и его сообщники сговорились о хищении денежных средств, выделенных на эту масштабную стройку. Деньги предполагалось похитить у тогдашнего генподрядчика строительства — ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб».

Реализовав преступный план, фигуранты похитили около 50,5 млн рублей, причем Оганесян получил не менее 28 млн рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, полагает следствие. Марат Оганесян, который находится под стражей с ноября 2016 года, свою вину полностью признал.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу в западной части Крестовского острова и стал самым известным спортивным долгостроем в стране. Строительство заняло вместо двух лет почти десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей. Стадион передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.

В дни ЧМ-2018 стадион находится под управлением FIFA. На стадионе состоялось уже шесть матчей мундиаля, осталось провести один — игру за третье место 14 июля.