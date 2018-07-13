Москва, 13 июля, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В России продолжаются споры о пенсионной реформе, и региональные власти предсказуемо оказались в несколько двусмысленной ситуации, испытывая давление как «сверху» со стороны федерального центра, так и «снизу» массой недовольных людей. Надо отметить, что история с поддержкой повышения пенсионного возраста заксобраниями в этой связи принимает совершенно особый, новый поворот. Поначалу мнения наблюдателей разделились просто: кто-то верил, что регионы будут саботировать инициативу правительства хотя бы в связи с осенними выборами, а кто-то был уверен в том, что субъекты послушно и беспрекословно выполнят пожелания федерального центра, несмотря ни на что. На практике же всё большее число людей элементарно не могут разобраться, сколько субъектов РФ поддержало законопроект в действительности.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Когда министр труда России Максим Топилин поторопился заверить всех в том, что поддержка законопроекта обеспечена подавляющим большинством субъектов РФ (61 регион), это ни у кого большого изумления не вызвало. Вызвало удивление, однако другое: то, что заявление министра последовало буквально на следующий день после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин возмущённо высказался о дисциплине региональных заксобраний.

В частности, многие региональные парламенты поторопились уйти в отпуск и отложили обсуждение правительственного проекта — между тем, первое чтение назначено на 19 июля, а отзывы собирают до 17 июля. Таким образом, у неотозвавшихся осталось меньше недели на всю работу.

«Часть заксобраний ушли в отпуска. Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день заксобрания не спешат его обсуждать», — констатировал спикер Госдумы.

В свою очередь, Топилин, согласно публикации на сайте министерства, сообщил — фактически в прямом противоречии с заявлением Володина, — что законопроект уже одобрен 61 регионом и эта «цифра растет фактически каждый день». Правда, о чьих именно отзывах идёт речь, министр не уточнил.

Недостаток информации и некоторая непоследовательность в сигналах со стороны властей уже вызвали серьёзные сомнения на тему того, достиг ли всё-таки федеральный центр убедительной поддержки законопроекта в регионах или нет. Некоторые посчитали заявление Топилина «вбросом». В сети прошла непроверенная информация о том, что в большинстве случаев решения оформлялись протоколами советов (президиумов) заксобрания без созыва сессий депутатов. Другие допустили, что речь может идти в том числе и об одобрении законопроекта назначенными федеральным центром же губернаторами.

На этом фоне активно раскручиваются новости о том, как именно принимаются соответствующие решения в региональных заксобраниях, и тут без скандальных случаев, конечно, не обошлось: в ряде случаев резолюции фактически принимаются с нарушением процедуры. Так, в Татарии профильный комитет Госсовета принял документ, не созывая депутатов из отпусков на обсуждение проекта реформы, против чего пыталась выступать фракция КПРФ.

Ещё более странная ситуация сложилась и в Северной Осетии. 10 июля Совет парламента Северной Осетии провалил инициативу о повышении пенсионного возраста. Несмотря на то, что журналистов на заседание не пустили, подробности быстро стали распространяться в местных СМИ и сетевых сообществах.

Выяснилось, что поддержали инициативу правительства РФ лишь трое — спикер парламента («Единая Россия») Алексей Мачнев и лидеры всё той же «Единой России» Людмила Токаева и Тимур Ортабаев. По их словам, поправки в пенсионное законодательство необходимы, поскольку «это облегчит нагрузку на федеральный бюджет».

Почти все остальные высказались категорически против. Лидер «Справедливой России» Гарий Кучиев, который обстоятельно рассказал об альтернативных методах пополнения бюджета, а руководитель КПРФ Елена Князева его поддержала, заявив, что коммунисты также все против, а их сторонники готовы выйти на улицы и устраивать массовые акции протеста. Категоричное негативное отношение к «пенсионному манёвру» звучало и со стороны «Единой России» — против выступили почти все «единороссы».

Увидев результат, спикер пошёл на нарушение процедуры и перенёс голосование на неделю, а на следующий день отбыл в Москву. На внеочередном заседании парламента спустя два дня поддержали повышение пенсионного возраста. При этом прямая трансляция, которая обычно ведется с заседания, в этот раз была отключена.

Не наблюдается единства «единоросов» и в некоторых других регионах. Так, в Ростовской области депутат Сергей Шамшура от «Единой России» высказал мнение, что проект явно недоработан и «не выглядит справедливым практически ко всем», хоть и тут же внёс два предложения по его корректировке. Руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Косинов предсказуемо оказался гораздо радикальнее и прямо указал на то, что законопроект не пользуется одобрением 90% населения.

«Я считаю, что ни в коем случае Ростовская область не должна поддерживать законопроект. Мы за то, что пенсионную систему надо менять, но мы должны отработать все вопросы, чтобы 90% людей, которые говорят «нет», сказали «да». Надо поставить во главу угла интересы граждан Российской Федерации и интересы жителей Ростовской области. Когда хотя бы 60% граждан нам скажут «да, мы согласны» — можно принимать закон. Но для этого надо сделать, чтобы мы достигли определенного возраста, достигли определенного уровня заработной платы и достигли социально-экономической стабильности», — указал он.

А наиболее одиозная и нашумевшая история из заксобраний за последнее время, пожалуй, произошла с саратовским депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко. После горячего выступления депутата, в котором он указывал на наличие более чем избыточных средств у государства для покрытия дефицита Пенсионного фонда, спикер областной думы, член фракции «Единая Россия» Иван Кузьмин пригрозил парламентарию, что «на заседании ведётся аудио‑ и видеосъёмка» и предложил поискать в словах депутата признаки экстремизма. Вслед за этим к Бондаренко действительно пришла группа из пяти полицейских с видеокамерой. При этом его перестали пускать в областную думу — на следующий день после выступления охранники даже умудрились сбросить его с лестницы.

«Я дал объяснение. Мне задавались в том числе вопросы, фиксировал ли я как-либо свое выступление и намерен ли его в дальнейшем распространять», — пояснил депутат.

Конечно, далеко не везде принятие резолюций сопровождается подобными скандалами, радикальными выступлениями и просто неудобными инцидентами. Алтайский край стал фактически «пилотным регионом» по агитации за «пенсионный манёвр». Врио губернатора края Виктор Томенко на встречах с избирателями с самого начала стал объяснять, почему им выгодно повышение пенсионного возраста, а алтайское заксобрание решительно поддержало реформу повышения пенсионного возраста.

«Алтайский край является одним из регионов, где идет динамичное сближение единицы пенсионера и единицы занятого на производстве. Сегодня одного пенсионера в крае обеспечивает только 1,3 работающих гражданина. Вот цифры ПФР по Алтайскому краю — это чёткая статистика по лицам, которым выплачивается пенсия. В 2007 году женщин в возрасте 55 лет в Алтайском крае было 16 тысяч, а в 2017 женщин такого возраста стало уже 17 тысяч. Женщин 60-ти лет в 2007 году было 16,5 тысячи, через десять лет их число выросло до 22,4 тысячи. Тенденция налицо», — уверял, например, управляющий Отдела Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Курганская, Томская облдума поддержали повышение пенсионного возраста голосами «Единой России». При этом в Курганской области парламентарии поддержали проект федерального закона, несмотря на то, что все выступавшие депутаты, кроме представителя «Единой России», высказались против. Аналогичное произошло и в Нижегородской области, где законопроект был одобрен силами парламентариев-единороссов, хотя против принятия положительного отзыва на законопроект голосовали депутаты от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Нижегородская облдума также одобрила законопроект, хотя против высказывались представители ЛДПР и КПРФ. Да и глава фракции «Единой России», вице-спикерОльга Щетинина воздержалась от активной поддержки идеи, начав своё выступление с поддержки инициативы в первом чтении, отметив, что все конкретные предложения — это вопрос между третьим и вторым чтениями.

Псковское областное собрание 12 июля также согласилось с предложениями федерального правительства большинством голосов «Единой России». Здесь решительно против такого решения выступил депутат от КПРФ Анатолий Копосов, который отметил, что в советское время люди уходили «на заслуженный отдых, а не на дожитие».

«Пройдите по кладбищу и посмотрите, как сегодня идёт дожитие у нас. И увидите: мужики в Псковской области доживают до 63 лет, а ему говорят: до 65 лет доживи», — отметил депутат.

Общее же представление о динамике поддержки регионов законопроекта попытался представить фонд «Петербургская политика», чей рейтинг на соответствующую тему был опубликован 10 июля «Ведомостями». Согласно отчёту, о полной солидарности с ней объявили 11 регионов, осторожно поддержали — 17, мягко дистанцировались — 15. При этом 24 региона, по оценке экспертов, уклонились от содержательной реакции, а еще в 14 регионах нет полной информации о реакции элит.

Так, «уклонением от содержательной реакции» воспользовались в Омской, Томской, Кемеровской областях, Забайкальском крае. Новосибирская область и Иркутская область «мягко дистанцировались» от проблемы, а, например, в Хакасии «инициатива была утрачена властью».

В целом картина складывается достаточно противоречивая: получается, что в ряде случаев власти откровенно стесняются голосовать за «пенсионный манёвр», даже если победа гарантируется большинством «Единой России», а в ряде случаев против законопроекта выступает даже сама «Единая Россия», как это произошло в Северной Осетии.

Да и надо отметить, что даже губернаторы в массе своей разговоров о повышении пенсионного возраста по крайней мере избегают, а иногда и вовсе отмечают своё несогласие с реформой. Так, в Омске 12 июля прошёл «Инфорум» для журналистов, где присутствовал врио губернатора региона Александр Бурков. На вопрос журналистов о законопроекте он ответил достаточно критично.

«В той редакции, которая есть сейчас, я не давал согласия на эту реформу», — отметил Бурков, добавив, что для подробного обсуждения вопроса создана рабочая группа, и «нужно более глубоко рассмотреть этот вопрос»

Между тем, если исполнительные и законодательные органы более чем трети субъектов выскажутся против принятия закона, Госдума должна создать согласительную комиссию, и это может привести по крайней мере к тому, что рассмотрение законопроекта придётся отложить. При этом отзыв из региона считается положительным либо отрицательным лишь только при единодушном мнении обеих ветвей власти, в противном случае мнение считается невыраженным.

На этом фоне уже которую неделю не ослабевает и накал протестных выступлений. Например, в Уфе 12 июля митинг против повышения пенсионного возраста собрал, по официальным данным, более тысячи человек, а по данным организаторов так и вовсе приблизился по численности участников к рекордным значениям — 5 тыс. человек. Акция сопровождалась сбором подписей за отзыв законопроекта из Госдумы.

На профсоюзный митинг в Перми вышли более 2 тыс. человек в сквере имени 250-летия Перми (Саду камней). Акция оказалась самая крупная акция протеста по заявленной тематике, прошедшая в краевом центре. В рядах митингующих были представители большинства членских организаций краевых профсоюзов.

8 июля, в Омске и Новосибирске, наиболее «конфликтных» городах по поводу реформы, также снова прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Информация по участникам митинга в Омске противоречивая — от нескольких сотен до 2 тыс. человек. Участники митинга требовали отставки правительства РФ — не только из-за грядущего повышения пенсионного возраста, но и из-за роста цен на топливо и из-за НДС. В митинге в Омске приняли участие в том числе местные отделения политпартий «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Парнас».

В Новосибирске 11 организаций создали коалицию против повышения пенсионного возраста при поддержке коммунистов, а на местный митинг последних 8 июля собралось порядка 200 участников.

«Молодые коммунисты провели в центре Новосибирска митинг против повышения пенсионного возраста. Митинг, организованный ЛКСМ РФ, стал третьим митингом, проведенным за последнее время в Новосибирске против пенсионной реформы. Молодые коммунисты требовали отставки правительства Медведева и проведения референдума по поводу повышения пенсионного возраста», — говорится в сообщении новосибирского обкома КПРФ.

А 13 июля в Новосибирске прошла несогласованная с мэрией акция протеста после того, как городская администрация отказалась согласовывать митинг днём ранее около ГПНТБ. Несмотря на это, протестующие всё равно собрались в заявленном месте, при этом полиция активистов разгонять не стала. Организатором акции выступил комитет «Пенсионеры за достойную жизнь». Митинг собрал более 1000 человек.

Между тем, власть продемонстрировала первые признаки желания идти на компромисс с общественностью. Правда, понимает она компромисс тоже по-своему. 11 июля в СМИ прошла новость о том, что в Госдуме допускают уменьшение в законопроекте пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, тем самым «уравняв» приращение пенсионного возраста с таковым у мужчин.

Наблюдатели всерьёз такую уступку всерьёз не восприняли — уж слишком она незначительна. Однако оказалось, представления о компромиссах у чиновников даже ещё более изощрённые, чем могло показаться на первый взгляд. Так, замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в недавнем интервью уже успел заявить, что в ответ на снижение планируемого пенсионного возраста у женщин будут уменьшены и озвученные темпы роста пенсий, Пудов ответил утвердительно.

«Этот вывод делайте сами, он очевидный», — отметил замминистра труда.

И добавил, что увеличение пенсий на одну тысячу рублей в год ежегодно с 2019 года было рассчитано только для поднятия планки для женщин на восемь лет с 55 до 63 лет и для мужчин на пять лет с 60 до 65. Похоже, правительство и впрямь не хочет оставлять людям большого выбора, заставляя их в своих требованиях о полной отмене реформы идти до победного конца.