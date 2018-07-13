Брюссель, 13 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Азербайджан своими действиями разрушает атмосферу мирного урегулирования. Об этом 13 июля в Брюсселе в интервью армянским журналистам заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

primeminister.am Никол Пашинян

«Много говорится об урегулировании карабахского вопроса, и я считаю необходимым подчеркнуть, что для мирного урегулирования карабахской проблемы необходима атмосфера, то есть атмосфера мирного урегулирования, и я подчеркиваю, что Азербайджан своими действиями разрушает атмосферу мирного урегулирования, и в этом смысле призывы к мирному урегулированию, похоже, отрезаны от контекста. И мой ответ нашим коллегам заключается в том, что если мы говорим о мирном урегулировании, международное сообщество должно содействовать формированию соответствующей атмосферы, иначе мы не сможем говорить о мирном урегулировании в существующей атмосфере. Мы, безусловно, готовы приложить все усилия для этого, но мы должны видеть, что есть ситуация, когда противоположная сторона имеет адекватное восприятие», — сказал Пашинян.

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Комментируя встречу в Брюсселе между главами МИД Армении и Азербайджана, Пашинян отметил, что не думает, что встреча была поворотным моментом в урегулировании.

«Состоялась встреча, состоялись контакты, по сути первые контакты в подобном формате. В любом случае больших ожиданий от первой встречи ожидать неправильно. Она ценна тем, что происходит знакомство, общение», — сказал глава армянского правительства.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян ответил, что в данный момент об этом речи не идёт.