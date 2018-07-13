Москва, 13 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Демографическая политика, проводимая российскими властями, порочна из-за господствующих в ней либеральных подходов, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов РАНХиГС, пришедших к выводу, что в 2018 году население РФ впервые с 2009 года может начать сокращаться.

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«Этот вывод отражает тенденцию, которую в РФ не хотели признавать, — сказал Кагарлицкий. — Ухудшение демографической ситуации довольно заметно началось уже в 2016 году и продолжается до сих пор. Последние три года показывают чёткую негативную тенденцию, и, более того, она нарастает».

Кагарлицкий отметил, что в РФ постепенно сходят на нет позитивные результаты демографической политики периода 2000−2010 гг.

«Тогда имел место двойной бонус для роста населения, — объяснил глава ИГСО. — После очередной демографической ямы 1990-х годов началось выправление, и рождаемость повысилась».

Здесь, как отметил Кагарлицкий, сыграл свою роль фактор так называемых отложенных рождений, обеспечивших в «нулевые» положительную динамику роста населения.

«То есть люди, так и так планировали родить ребенка, но родили его не в 1995 году, когда были тяжелые социально-экономические условия, а в 2003 году, — сказал Кагарлицкий. — Возникла ситуация, похожая на американский бэби-бум, когда совпали и отложенные рождения и рождения среди представителей нового поколения. То есть одновременно рожали женщины двух поколений».

Потом, как рассказал глава ИГСО, всё приходит в норму, наложение двух циклов исчезает и всплеск рождаемости заканчивается.

«Второй бонус — в период с 2000—2010 гг. власть предприняла определённые меры по стимулированию рождаемости, и некоторый эффект они дали, — признал глава ИГСО. — Но этот эффект был временным и ограниченным. Сейчас все эти факторы исчерпались. Мышление власти проектное, и она не понимает, что даже успешный проект имеет крайне ограниченную результативность, если он не является частью общего тренда. Грубо говоря, вы построили очень хорошую дорогу, но не вложили ни копейки в развитие тех регионов, куда эта дорога ведёт. Как итог мы вновь заваливаемся в демографическую яму».

Напомним, как стало известно 13 июля, эксперты РАНХиГС опубликовали обзор «Мониторинг экономической ситуации в РФ», в котором констатировали, что в 2018 году население РФ впервые с 2009 года может начать убывать. Отметим также, как сообщало ИА REGNUM, спад рождаемости фиксируют и другие эксперты. К примеру, по данным Новосибирскстата, практически во всех регионах Сибирского федерального округа, кроме Алтая, уже зафиксирован спад рождаемости. Так, по итогам I квартала 2018 года в округе родилось 55 тыс. младенцев, что почти на 3 тысячи (на 5%) меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года. В Новосибирской области на указанный период родились 7 965 детей (93,5% к I кварталу 2017 года), в Томской области — 2 776 (95,1%), в Омской области — 5 327 (94%), в Кемеровской области — 6 577 (94,8%), в Иркутской области — 7 692 (97,9%), в Красноярском крае — 8 178 (94%), в Забайкальском крае — 3 221 (94,9%), в Алтайском крае — 5 851 (94,1%), в Хакасии — 1 515 (94,3%), в Туве — 1 679 (95,9%), в Бурятии — 3 405 (96,8%) и Алтае — 823 (104%).