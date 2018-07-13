Орел, 13 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Похищение владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова врио губернатора Андрей Клычков назвал не просто похищением, а вызовом «всей Орловской области».

(сс) cocoparisienne Полиция

«Сегодня уже можно сказать, что в Орле сразу после происшествия был создан оперативный штаб. Правительство области находилось в постоянном взаимодействии с силовыми ведомствами. Мы предоставили всю имеющуюся у нас информацию и необходимые ресурсы. Благодаря слаженным действиям следственных органов, сотрудников МВД и ФСБ, СОБРа Сергей Будагов был успешно освобождён. Орловские силовики и их тульские коллеги показали настоящий профессионализм», — цитирует Клычкова «Вечерний Орел».

Сам Будагов находится в удовлетворительном состоянии и работает со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный орловский бизнесмен, владелец агрохолдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов был похищен утром 10 июля на территории садоводческого товарищества в Орле. Неизвестные связали водителя Будагова, его самого вытащили из его автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Утром 13 июля СКР объявил об освобождении бизнесмена. Уже известно, что держали его в частном доме на территории Тульской области. При освобождении Будагова дом брали штурмом, похитители задержаны.