Москва, 13 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Российская валюта активно укреплялась 12 июля вопреки дешевеющей нефти и укреплению доллара на рынке. Позитивное влияние на курс оказывают ставки инвесторов на позитивное завершение встречи лидеров США и РФ 16 июля в Хельсинки и на стартующий 16 июля налоговый период, в рамках которого отечественные экспортеры должны начать конверсионные операции, заявил корреспонденту управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Дополнительным негативом служат операции Минфина, покупающего доллары, евро и фунты в рамках бюджетного правила. Всего ведомство планирует потратить на рынке 347,7 млрд рублей с 6 июля по 6 августа», — отметил эксперт.

Цены на нефть никак не могут прийти в себя после недавнего обвала: после безуспешной попытки преодолеть отметку в $75 долларов за баррель, котировки резко рухнули до отметки $72,66. Длительное время инвесторы играли на повышение, ожидая перебоев в поставках сырья на рынок из-за действий ОПЕК по сокращению добычи и изоляции Ирана. Однако сейчас более ярко прослеживаются возможные проблемы со спросом на черное золото — непрекращающиеся торговые войны могут привести к ослаблению роста глобальной экономики и необходимости в больших объемах топлива.

«Тем не менее, благодаря ожиданиям инвесторов касательно позитивных изменений во взаимоотношениях США и РФ национальной валюте в ближайшее время ничего не грозит и она продолжит попытки укрепится ниже отметки в 62 рубля за доллар», — считает Федоренко.

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