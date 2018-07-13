Ярославль, 13 июля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. В Ярославле дошкольники стали носителями агитационных материалов кандидатов в депутаты Ярославской областной думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сестра воспитанника детского сада №16 Анастасия Протасова.

Анастасия Протасова Фрагмент буклета «Азбука ЖКХ»

«Я нашла дома этот буклет с лицами кандидатов в депутаты Романа Фомичева и Евгения Чуркина и стала расспрашивать брата (ему 6 лет). Он рассказал, что в садик приходили два депутата, которые нарисованы в книжке, представились «дядей Ромой и дядей Женей» и что-то им говорили, но он не помнит, что именно. Я не была свидетелем того, что они приходили, но брат мне врать не будет. Тем более он даже поболтал с ними о том, что «я вас на плакате на улице видел», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Протасова.

Фотографии буклета «Азбука ЖКХ» вызвали активное обсуждение в социальных сетях. Буклет адресован дошкольникам, однако содержит фотографии кандидатов и партийный логотип. В нем говорится, что он издан «на личные средства Р. Фомичева и Е. Чуркина», там содержится «обращение к родителям» от Фомичева и Чуркина. Дата издания — 5 июня 2018 года. Официальное решение о проведении выборов было опубликовано 13 июня. Пользователи соцсетей заподозрили кандидатов в использовании несовершеннолетних в политической агитации.

Действующий депутат Роман Фомичев и кандидат Евгений Чуркин выдвинуты «Единой Россией» по партийному списку и одномандатному округу в округе и тергруппе №3, на территории которой и находится садик №16.

Сами кандидаты в депутаты отрицают, что приходили в детский сад. Роман Фомичев говорит, что к распространению буклета не имеет отношения.

«Есть такая книжка, один из тиражей которых изготовлен с моей и Евгения Чуркина помощью. Но это было достаточно давно, еще на праймериз. Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области издал книгу. Автор проекта Татьяна Колобенина, стихи Валентины Радуль. Вот эти люди сделали книжку и уже проводят уроки около трех лет по всему региону. Уроки проходят, поэтому, видимо, литература еще осталась и раздается. Мы никуда не ходили и никаких уроков не проводили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Иная информация у департамента образования мэрии Ярославля, которому подчиняется детский сад. Главный специалист отдела дошкольного образования мэрии Ярославля Елена Круглова со ссылкой на заведующую детским садом №16 Татьяну Шигину сообщила, что Роман Фомичев в садик приходил и проводил с детьми беседу. По мнению специалиста, это вполне законно.

«Приходил Фомичев, с кем именно, я точно не знаю. Они рассказывали, что нужно беречь то, что сделано во дворах, ничего не ломать и не топтать. Дети 6−7 лет не являются лицами, которые имеют право на голосование. Со взрослыми ни с кем пришедшие не встречались», — сказала Елена Круглова.

Факт раздачи агитационных материалов в детском саду в департаменте образования отрицают. Свою версию высказал и издатель книги — Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области.

«Мы проводим эти мероприятия постоянно, ходим по детским садикам, библиотекам, школам и работаем с этой книжкой. Для издания брошюры используются средства разных спонсоров, поскольку своих средств у нас нет. Если кто-то считает, что сейчас это неуместно, то значит не будем этого делать до окончания выборов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области Татьяна Бородина.

Председатель облизбиркома Олег Захаров сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в период выборов любые материалы с фотографиями кандидата являются агитационными. Но разбираться в этом случае избирательная комиссия будет только в том случае, если кто-то напишет жалобу в избирком. Пока этого никто не сделал.