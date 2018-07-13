Ярославль, 13 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Ярославское УФАС возбудило дело против департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области за нежелание снимать незаконные информационные доски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в антимонопольном ведомстве. Некий расторопный ярославский индивидуальный предприниматель разместил около дверей подъездов домов Дзержинского района более 450 информационных досок. Разрешение на установку этих досок в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области ему не давали. Один из ярославцев написал заявление в УФАС.

Информационная доска

«Мы выдали предупреждение ДИЗО Ярославской области о том, чтобы доски демонтировали. Они нам прислали акт, что все демонтировано. Но как такового демонтажа произведено не было. К нам обратился тот же ярославец с заявлением, что ничего не изменилось. Поэтому сейчас создается комиссия и возбуждается дело в отношении ДИЗО и индивидуального предпринимателя, который размещал эти доски», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

УФАС будет разбираться с этой ситуацией с особой тщательностью, поскольку департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области не только отчитался, что доски демонтировал, но и даже предоставлял фотодоказательства этого.