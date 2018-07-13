Каракас, 13 июля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении соседней Колумбии совершить вторжение в приграничную территорию, сообщает агентство AVN.

Caribbeannewsservice.com Военнослужащие Венесуэлы

План колумбийской олигархии, за которым стоит правительство США, состоит в проникновении на территорию Венесуэлы военизированных групп, которые должны спровоцировать конфликт в районе, заявил президент 12 июля перед венесуэльскими военнослужащими.

«Я повторяю это заявление и повторяю приказ государства и высшего военного командования хранить максимальную бдительность, чтобы гарантировать мир, суверенитет и территориальную целостность, чтобы ни одно лживое намерение колумбийской олигархии не достигло своей цели», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в колумбийские приграничные города Кукута и Майкао прибыли так называемые «Белые каски». Финансируемая странами НАТО гуманитарная неправительственная организация снимала в Сирии пропагандистские фильмы против режима Башара Асада и сопровождала войска оппозиции.