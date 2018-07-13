Кызыл, 13 июля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Верховный Хурал (парламент — прим. ИА REGNUM ) Тувы поддержал проект федерального закона о пенсионной реформе. Соответствующее постановление 13 июля подписал председатель республиканского парламента Кан-оол Даваа.

Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

«Верховный Хурал Республики Тыва постановляет поддержать проект федерального закона № 489 161−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (в части повышения нормативного пенсионного возраста)», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении ИА REGNUM.

Уточняется, что данное постановление будет направлено в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Напомним, в парламенте Тувы — 31 депутат от «Единой России», один — от «Справедливой России».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках пенсионной реформы возраст выхода не пенсию мужчин планируют поднять с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63 лет. Законопроект Госдума рассмотрит 19 июля.