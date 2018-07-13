Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Переславский районный суд Ярославской области вынес приговор двум женщинам, одна из которых являлась сотрудницей Росреестра. Она обвинялась в совершении мошенничества, совершенном с использованием служебного положения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснил суд, одна 39-летняя дама занималась риэлторской деятельностью, а её 44-летняя подельница работала в территориальном подразделении Росреестра.

С апреля 2015 года по октябрь 2016 года подруги по поддельным документам оформляли земельные участки, находившиеся в муниципальной собственности, на местных жителей, включая дальних и близких родственников. Затем «собственник» продавал земельный участок риэлтору или ее матери, а сотрудница Росреестра производила государственную регистрацию перехода права собственности.

Как сообщают в прокуратуре Ярославской области, в результате этих махинаций из муниципальной собственности было незаконно выведено 8 земельных участков, стоимость которых составила от 420 до 540 тыс. рублей.

В итоге муниципальному образованию причинен ущерб в размере свыше 3,6 млн. рублей.

Суд вынес приговор: мошенницы получили 3 года и 3 месяца и 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Земельные участки арестованы до возвращения их в муниципальную собственность.