Киев, 13 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Группа «Рейтинг» 12 июля представила результаты очередного социологического исследования, согласно которым лидером среди возможных кандидатов в президенты с довольно большим отрывом на сегодня является глава партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Согласно данным социологов, политические симпатии респондентов, которые точно собираются пойти голосовать и уже знают, за кого именно, распределились таким образом: Юлия Тимошенко — 17,1%; Анатолий Гриценко — 9,7%; Юрий Бойко — 8,9%; шоу-мэн Владимир Зеленский — 8,5%; Олег Ляшко — 8,1%; действующий президент Петр Порошенко — 7,8%, певец Святослав Вакарчук — 6,6%.

В антирейтинге лидирует Порошенко — за него ни в коем случае не хотят голосовать 47%, за Тимошенко не проголосовали бы 28,5%.

В опросе методом формализованного интервью (face-to-face) участвовали 2300 респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,7%.

Политолог Николай Спиридонов в своем комментарии сегодня, 13 июля, обращает внимание на несколько особенностей нынешнего политического момента. В частности, по его мнению, наличие высоких рейтингов у Вакарчука и Зеленского объясняется исключительно желанием украинцев видеть новые лица в политике.

«Но не все ясно себе представляют, как должны выглядеть эти новые лица, поэтому и отдают свой голос за уже известных людей ранее не особо засветившихся в политике», — объясняет эксперт.

Далее Спиридонов отмечает, что представители националистических сил особой популярностью не отличаются.

«Например, у лидера партии «Свобода» Олега Тягнибока рейтинг 2,6%, а другие «правые» политики вообще не попали в список. И активные действия в медийном поле им мало помогают, а только громко сотрясают медийное пространство. Вполне возможно, что они даже скорее работают в минус. Значительно лучше ситуация у тех политиков, которые ориентируются на электорат центра и юго-востока, особенно у тех, кто делает акцент на экономику», — анализирует политолог.

Кроме того, он отмечает, что есть тенденция к уменьшению электорального противостояния по линии запад-восток.

«Люди всё больше склоняются к объединению на основе децентрализации, и меньше поддерживают полярные позиции. Даже по вопросу языка социологи фиксируют относительный баланс: 61% считает, что украинский язык должен быть единственным государственным, при этом русский должен свободно использоваться во всех сферах жизни. Это означает, что старая технология, когда можно было сыграть на языковой проблеме, уже не работает — что, собственно, и объясняет неуспех националистов», — констатирует Спиридонов.