Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Через многосторонний морской пункт пропуска «Пассажирский порт Санкт-Петербург» в Северную столицу в июне-июле 2018 года прибыли 3298 иностранных граждан с паспортами болельщиков чемпионата мира по футболу. Из них 1932 человек уже уехали обратно. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в пресс-службе Балтийской таможни.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики из разных стран покупаю сувениры в Санкт-Петербурге

«Иностранные болельщики приплывают, в основном, на пароме «Принцесса Анастасия» и круизных лайнерах», — отметили в таможенном ведомстве.

Напомним, что паспорт болельщика (Fan-ID) дает право безвизового въезда в РФ и нахождения в стране на время проведения ЧМ-2018.

При этом восемь иностранных болельщиков, прибывших в Петербург морем, воспользовались начавшей действовать системой возврата налога на добавленную стоимость (tax free) с товаров, приобретенных иностранными гражданами в российских магазинах розничной торговли.

Особого увеличения пассажиропотока в связи с проведением ЧМ-2018 на таможенной границе в пассажирском порту Санкт-Петербурга не наблюдается.

Напомним, в Санкт-Петербурге 14 июля состоится матч за третье место между сборными Англии и Бельгии. Финал ЧМ-2018 пройдет на следующий день в Москве — там сыграют команды Хорватии и Франции.