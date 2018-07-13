Лондон, 13 июля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Toyota привезла возрождённый спорткар Supra на фестиваль скорости в Гудвуде. Видео с автомобилем было выложено 12 июля на YouTube-канале Goodwood Road & Racing.

Константин Панфилов ИА Красная Весна Вывеска Toyota

Первое, что стоит отметить — Toyota не спешит раскрывать внешность нового спорткара, даже на трассу Гудвуда она выпустила автомобиль, одетый в камуфляж.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что цена базовой версии нового Supra будет на уровне $63,5 тыс. По имеющейся на данный момент в сети информации, автомобиль получит 3-литровый шестицилиндровый турбированный двигатель, который будет разгонять споткар с 0 до 100 км/ч за 4,5 сек.