Москва, 13 июля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Александр Новак заверил, что министерство и ФАС следит за ценам на бензин, как оптовыми, так и розничными, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

«С начала июня розничные цены на бензин перестали расти, оптовые цены снизились», — сказал Новак на заседании Совфеда.

По словам министра, предпринимаемые правительством РФ меры дают результат.

Ранее Госдума приняла пакет поправок в Налоговый кодекс, призванный стабилизировать ситуацию с ценами на бензин. Резкий скачек цен на бензин и дизель зафиксирован в России.