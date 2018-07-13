Калуга, 13 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июля, в Калуге начались мероприятия в рамках проведения Дней Москвы в Калужской области. Для участия в них в регион прибыла официальная делегация правительства столицы во главе с руководителем городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталием Сучковым. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, на площади Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Славы. Руководители области и города вместе с московскими гостями почтили память защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области. На церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню Славы в Калуге.

Также на сегодня запланирована деловая программа: тематические «круглые столы» и посещение образовательных, медицинских и спортивных объектов областного центра. Московские и калужские специалисты обменяются опытом и поделятся своими наработками в разных сферах. Речь в частности пойдет о подготовке кадров для системы образования, развитии акушерства и гинекологии, реализации Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

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Во второй половине дня в Государственном музее истории космонавтики имени Константина Циолковского состоится чествование ветеранов Великой Отечественной войны — жителей области, награжденных медалью «За оборону Москвы». Кроме того, пройдет церемония вручения книг, выпущенных в рамках издательской программы правительства Москвы, калужским библиотекам. Программа первого дня пребывания московской делегации на калужской земле завершится осмотром музейной экспозиции и обзорной экскурсией по областному центру.

14 июля на территории Владимирского Скита монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь в селе Дворцы Дзержинского района москвичи примут участие в молебне в память о Победном окончании Великого стояния на реке Угре. Делегации двух регионов посетят музей-диораму, возложат венки к Поклонному кресту и станут очевидцами масштабной исторической реконструкции боя русского войска с ордынцами на реке Угре 1480 года.

В этот же день в рамках Дней Москвы в Калуге на площади Старый Торг состоится возложение цветов к памятнику Ивану III.

Дни Москвы в Калужской области завершатся 15 июля. В этот день в Калужском музее изобразительных искусств откроется выставка Народного художника России Василия Нестеренко.

Напомним, ответные Дни Калужской области пройдут в Москве с 19 по 21 сентября и будут приурочены к 75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Перекрёстные межрегиональные акции организованы в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере национальной политики, заключенного между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.