Ханты-Мансийск, 13 июля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. На интерактивной карте свалок, созданной общественниками, Югра занимает второе место по количеству несанкционированных мест сброса отходов в стране. В Природнадзоре ХМАО пояснили, что жители ХМАО к свалкам отнесли и последствия сноса ветхого и аварийного жилья. Но это не свалки, следует из отчёта руководителя ведомства Сергей Пикунов о проделанной работе за первое полугодие 2018 года.

ИА REGNUM Свалка

«Больше всего население автономного округа волнует ситуация со свалками. Хотя это не самая большая беда. С 2017 года югорчане разместили на интернативной карте тысячу меток: 322 метки касаются обращений с отходами, 144 — особо охраняемых природных территорий и других», — информировал Сергей Пикунов.

С начала 2018 года выявлено 303 несанкционированные свалки по автономному округу. Из них 88 ликвидированы. Нарушителей природохранного законодательства, которые сбрасывают мусор в неположенных местах ловят в ходе рейдовых мероприятий.

В течение трёх недель в вечернее время специалисты ведомства устраивали фотоловушки в местах скопления мусора вдоль федеральных и региональных трасс. Выявлен 21 автомобиль, которыми управляли граждане, размещавшие мусор в запрещенных местах.

«Основными нарушителями являлись граждане и индивидуальные предприниматели. Тем не менее, наша цель — не завести уголовное дело, а создать условия для нетерпимости к таким фактам», — пояснил глава Природнадзора ХМАО.