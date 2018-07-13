Выборг, Ленинградская область, 13 июля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Очередное столкновение автомобиля с лосем вновь привело к трагедии в Ленинградской области. После ДТП погибли два человека.

(сс) 705847 Лось

Как сообщает 13 июля портал 47news, в ночь на пятницу на 16 километре дороги Выборг-Светогорск в Выборгском районе Леноблаасти автомобиль Nissan Terrano совершил столкновение с вышедшим на проезжую часть животным, после чего ушел в кювет и врезался в дерево.

От столкновения внедорожник загорелся и полностью выгорел. Очевидцы вызвали полицию и другие оперативные службы.

«Внутри автомобиля были обнаружены два тела. Их личности устанавливаются, это мужчина и женщина в возрасте около 30 лет. Лось также не выжил», — отмечает источник. На месте ДТП работает следственная группа.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная трагедия произошла в ночь на 28 июня на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. После столкновения с вышедшим на дорогу лосем автомобиль улетел в кювет, в результате чего два человека погибли.

Добавим, что аварии с участием животных происходят в Ленобласти регулярно. Особенно часто в ДТП попадают лоси в период гона, поскольку их маршруты пересекают оживленные автотрассы.