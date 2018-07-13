Джокьякарта, Индонезия, 13 июля, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Индонезия проведет 35-й Международный конгресс Международного совета женщин в Джокьякарте 12−19 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

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Планируется, что мероприятие откроет президент Индонезии Джоко Видодо.

«Это доверие и честь для Индонезии в первый раз принять у себя Конгресс Международного совета женщин», — заявил генеральный секретарь Конгресса женщин Индонезии Титиен Памуджи.

По словам Титиен Памуджи, во встрече Международного совета женщин примут участие 200 делегатов из 80 стран, 1000 представителей индонезийских женских организаций, посланники дружественных стран и ряд министров.

Город Джокьякарта был выбран намеренно в качестве места проведения конгресса, поскольку именно здесь состоялся первый женский конгресс в Индонезии.

На повестке дня международной встречи — расширение прав и возможностей женщин.