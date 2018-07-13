Ямбол, Болгария, 13 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. В знак протеста против запланированного забоя скота болгарские фермеры заблокировали трассы в приграничном с Турцией районе, пишет газета Kurier 13 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Болгарские власти приказали забить 2 тыс. овец и коз из-за вспышки болезни, которая не опасна для человека. Заблокировавшие трассы в районе города Ямбола фермеры требуют более тщательной ветеринарной экспертизы, а также высокой компенсации за забитый скот.

В июне в Болгарии была выявлена чума жвачных животных, из-за которой было забито около 1800 овец и коз. Эта болезнь чаще всего встречается в странах Африки.