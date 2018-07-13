Киев, 13 июля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Представители бизнеса призывают правительство Украины, МВФ и других международных партнеров Украины до 20 июля достичь согласия относительно разблокирования транша фонда для Киева в размере 1,9 млрд долл.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Леонид Нечаев. 1975. СССР Попрашайки

Соответствующее обращение обнародовано 12 июля, под ним подписались представители Американской торговой палаты, Европейской бизнес-ассоциации, Союза украинских предпринимателей и Независимой ассоциации банков Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы призываем МВФ и международных партнеров Украины учитывать общую экономическую ситуацию, реформы и более широкие общественные последствия в Украине и принять рациональные решения, учитывая сегодняшние обстоятельства. Мы уверены, что сейчас поставлены на карту 2 года роста ВВП Украины, финансовая стабильность Украины, что была так тяжело достигнута, миллиарды долларов инвестиций, тысячи рабочих мест, отток украинцев за рубеж и надежда на лучшее будущее», — подчеркнули инициаторы обращения.

Они отмечают, что стороны должны достичь согласия ради разблокирования транша, «учитывая последние тенденции в экономике и их последствия для страны».

Экономист Алексей Кущ в своем комментарии сегодня, 13 июля, отмечает, что кредиты от МВФ постепенно становятся национальной идеей современной Украины.

«Бизнес в лице нескольких ассоциаций обратился с призывом разблокировать транш МВФ. Заметьте — не с призывом начать структурные реформы экономики, борьбу с коррупцией, провести дерегуляцию, защитить титулы собственности, права кредиторов/инвесторов, а именно вопиют о транше в 1,9 млрд долл.», — подчеркивает эксперт, указывая, что бенефициары банков и компаний, которые входят в эти ассоциации, ежегодно выводят за границу минимум в два раза больше.

«Мы много спорили о национальной идее, а она оказывается была совсем рядом — транш МВФ, наш карго-культ 21-го века», — иронизирует Кущ.

Отметим, что Национальный банк Украины также выступил с заявлением, утверждая, что из-за промедления с реализацией программы сотрудничества с МВФ Украина рискует не выполнить госбюджет.

«Дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018—2020 гг. Поэтому недополучение запланированных поступлений обостряет проблемы финансирования бюджетных расходов», — говорится в заявлении регулятора.

ИА REGNUM напоминает, что основное расхождение украинских властей и МВФ касается повышения цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Власти Киева категорически не хотят идти на этот шаг накануне президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в 2019 году.