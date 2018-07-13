Москва, 13 июля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Граждане РФ отказываются от дорогих покупок и стремятся увеличить свои сбережения, считает экономист, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о росте объёма так называемых «свободных денег», то есть разницы между доходами и расходами.

Российская экономика

«Насколько я понимаю, сыграл свою роль не столько отказ от отпусков, — сказал Колганов. — Отмечается сокращение потребления дорогостоящих покупок — сложной бытовой техники и так далее. Вероятно, это вызвано стремлением изменить соотношение между текущим потреблением и сбережениями. Поскольку никакого роста доходов населения, которое могло бы их побуждать увеличивать сбережения, нет, то, вероятно, это психологическая реакция на пессимистическую оценку перспектив. Лучше создавать резервы».

При этом Колганов согласился с тем, что такие тенденции, в свою очередь, тоже плохо влияют на экономику. Потребители минимизируют свои расходы и предпочитают беречь деньги, не тратя их на те или иные товары. Это приводит к сокращению совокупного спроса и, как следствие, снижению уровня продаж.

«Для любого предпринимателя сокращение продаж — это сигнал к тому, что рынок сужается, и, соответственно, нет никаких перспектив для прибыльных инвестиций, — сказал экономист. — Правда, увеличение сбережений несколько увеличивает активы банковской системы. Это должно сделать кредит немного более доступным. Однако неясно, в какой степени этот фактор может стимулировать экономический рост. У нас доступность кредита не являлась главным фактором экономического развития. Проводились опросы предпринимателей, и там вопрос доступности кредита среди факторов, влияющих на экономическую ситуацию, оказывался на третьем и четвертом местах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года у жителей России, по данным исследовательского холдинга «Ромир», вырос объём «свободных денег». По сравнению с маем он увеличился более чем на 23,2% и составил в среднем 29,7 тыс. рублей. Одно из объяснений этой тенденции, которые приводят специалисты, — отказ граждан от отпусков. По итогам I полугодия 2018 года среднегодовое значение индекса свободных денег составило 23,3 тыс. рублей. Таким образом, в денежном выражении рост составил 5,6 тыс. рублей.