Москва, 13 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Современная Украина — это пример того, как не должно быть ни в международной жизни, ни с точки зрения внутренней политики, и депутат Верховной Рады показал себя реалистом, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Цитата из к/ф «Ночь перед Рождеством». реж Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1951. СССР Два украинца

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что Украина перестает быть субъектом переговоров на международной арене, а сам украинский вопрос начинает раздражать Европу. В целом, по его мнению, что в мире перестают интересоваться украинским вопросом.

Заявление депутата Шуфрича реалистичное, и это хорошо, что в украинской Раде есть такие политики. По большому счёту, нынешний киевский режим, незаконным образом захвативший власть в стране, в принципе не может рассматриваться в качестве достойного субъекта международной жизни. Тем не менее, в первое время после захвата власти он в качестве такого Западом рассматривался и сегодня по инерции всё ещё рассматривается.

Надо сказать, что и Россия в 2014 году допустила ошибку, признав результаты президентских выборов на Украине, которые заведомо были нелегитимными. Логика этого решения была понятна: хотелось иметь нормального партнера для решения проблемы урегулирования внутреннего украинского конфликта, а также вопросов двусторонней российско-украинской повестки дня.

Но деятель, представляющий незаконный и преступный в силу своих действий режим, не может быть нормальным партнёром. Наша страна за последние годы имела возможность в этом не раз убедиться.

Точно так же и Запад. Меркель разговаривает с Порошенко — да, это так, но только потому, что Украина нужна Германии для давления на Россию. Трамп разговаривает с Порошенко — по той же причине. Саму Украину западники уже оприходовали, и серьёзных переговоров с Киевом они вести не будут.

Современная Украина — это пример того, как не должно быть ни в международной жизни, ни с точки зрения внутренней политики.

Депутат Шуфрич, надо сказать, несколько лукавит, когда говорит, что в ОБСЕ «никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он». Может быть, конечно, до кого-то ещё не дошло, но большинство политиков в Европе хорошо понимают, почему происходит именно так: если Минские соглашения будут выполнены, нынешний режим у власти не удержится.

Подписывая Минские соглашения, Порошенко это тоже прекрасно понимал и действовал просто как мелкий жулик, пытающийся набить себе цену. Он рассчитывал, что Запад надавит на Россию и приемлемый для неё вариант украинского урегулирования будет извращён при её же попустительстве. Этого не произошло.

К глубокому сожалению, годы после «Минска-2» были годами продолжавшихся страданий народа ДНР и ЛНР. Но все эти годы время работало на них, ибо демонстрируя свою усиливающуюся политическую неадекватность, киевский режим подтверждает логичность их суверенного выбора.

Время сегодня вообще работает на всех, кто хочет нормального будущего для Украины и её отношений с Россией. Главное, чтобы руководство нашей страны было последовательным в своей политике на этом направлении.