Москва, 13 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В пятницу, 13 июля, произошло интересное природное явление: затмение Солнца суперлуной. Правда, наблюдать его смогли в Австралии и Антарктиде, жителям Северного полушария это не удалось.

Затмение

Затмение началось в 04:48 мск в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой. На суше затмение видели жители окрестностей Мельбурна (Австралия) и острова Тасмания.

Луна закрыла чуть больше одной трети солнечного диска. При суперлунии совпадает полнолуние или новолуние с нахождением Луны на максимально близком расстоянии от Земли.

В целом, отмечают астрономы, практической пользы от частичного солнечного затмения немного: не получается исследовать внешние области солнечной атмосферы, как при полном затмении. Кроме того, событие не редкое: в 2018 году это уже второе частичное затмение Солнца.

А скоро будет и третье — 11 августа. За год обычно происходит от двух до пяти затмений. В основном они «частные» — это затмение солнца, при котором поверхность планеты пересекает только полутень Луны.

Однако сегодня затмение совпало с символичным днем — пятницей, 13-м числом. В последний раз затмение выпадало на пятницу, 13-е, в декабре 1974 года, тогда оно было видно в Северном полушарии. Следующее «совпадение» произойдет 13 сентября 2080 года.

Бояться чего-то в этот день не следует, поскольку речь идет о суеверии, а не о каком-либо реальном поводе для опасений. Солнечные затмения сами по себе для здоровья не опасны, даже для здоровья метеозависимых людей, чутко реагирующих на погоду и магнитные бури.

Однако термин параскевидекатриафобии (синдром боязни пятницы 13-го) существует не зря: в этот день действительно происходит больше несчастных случаев, приступов хронических заболеваний и нелепых или неприятных совпадений. В британском минздраве уже заявили, что именно в пятницу 13-го в лондонские больницы традиционно поступает на 50% больше пациентов, чем в среднем за неделю.

Но дело тут, уверены специалисты, не в дате, а в самих людях: если настраивать себя на неприятности в конкретный день или в конкретном месте, то они обязательно произойдут. Поэтому и не стоит прятаться в этот день дома под одеялом, лучше пойти погулять или провести время, как обычно, забыв о дате на календаре.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самыми суеверными, а конкретно — верящими в плохие цифры и знаки, являются женщины в возрасте от 18 до 29 лет. После 50 лет процент «неверующих» количественно увеличивается.

Но даже несуеверным людям лучше все же не начинать в такие дни, как пятница, 13 июля, какие-либо важные дела: свадьбу, встречу, переговоры и так далее. В конце концов, человек может и сам не верить в приметы, но общий настрой всех участников процесса может и повлиять на успех начатого дела.