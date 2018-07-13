Симферополь, 13 июля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Верховный суд Крыма приговорил украинского диверсанта Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима за подготовку диверсий на полуострове в августе 2016 года. Приговор оглашён 13 июля в Симферополе. Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

Тюрьма

«Обязательно будем обжаловать приговор в Верховном суде РФ. Скорее всего, это будет краткая апелляционная жалоба, так как приговор защите пришлют только на следующей неделе», — сообщили журналистам представители защиты Панова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины, которая планировала серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе. Во время их задержания погиб сотрудник ФСБ. Житель Запорожской области Евгений Панов признал себя сотрудником ГУР МО Украины, его соучастник Андрей Захтей был зарегистрирован в Евпатории. Затем, в ноябре 2016 года, были задержаны ещё три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко. Обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, дав показания, которые подтвердили версию о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму.

В ноябре 2017 года Дмитрий Штыбликов получил пять лет тюрьмы строгого режима, Андрей Захтей — 6,5 лет тюрьмы и штраф 220 тыс. руб.

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