Петрозаводск, 13 июля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Законодательное собрание Республики Карелия большинством голосов приняло постановление, которым поддержало внесенный правительством РФ в Госдуму законопроект о повышении возраста выхода на пенсию в России.

Gov.karelia.ru Заксобрание Республики Карелия

Постановление было одобрено 12 июля на последнем, перед летними каникулами, заседании республиканского парламента.

Как отмечает «Карелинформ», в повестку заседания был внесен не только проект заявления Заксобрания в поддержку правительственного предложения, но и альтернативный проект — в пользу моратория на увеличение пенсионного возраста. Обсуждение этой темы заняло чуть более 20 минут.

Против правительственного законопроекта выступили несколько фракций парламента Карелии, которые раскритиковали планы повышения пенсионного возраста. Однако профильный комитет ЗС Карелии рекомендовал к принятию правительственный вариант пенсионной реформы.

В итоге 24 депутата проголосовали в поддержку предложенного правительством варианта реформы, 7 депутатов проголосовали «против». Альтернативные проекты заявлений были отклонены.

Добавим, что в парламенте Карелии — 24 депутата от «Единой России», три — от «Справедливой России», три — от КПРФ, три — от ЛДПР, три — от «Яблока».

Теперь принятое парламентом Карелии постановление отправят в Госдуму и правительство РФ.

Напомним, законопроект правительства предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин — с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональные парламенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области также приняли постановления в пользу пенсионной реформы.