Ярославль, 13 июля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. 13 июля на общегородском пятничном совещании в мэрии глава города велел проконсультироваться с агрономами и найти методы борьбы с борщевиком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Мэр Владимир Слепцов попросил глав территориальных администраций отчитаться — какие работы были проведены по уничтожению борщевика и выполнены ли они на 100%, как это было поручено.

«Сейчас по всей области с борщевиком проблема, и в Ярославле в том числе. Это довольно опасный сорняк, главы, доложите, какая работа была проведена, была поставлена задача на 100% от борщевика избавиться», — велел глава города.

Представитель Дзержинского района доложил, что ведется постоянный мониторинг, подрядная организация отработала замечания, выявляются новые места, там, где борщевик уже был скошен, но снова вырос.

Тогда мэр Ярославля обратился за консультацией к специалистам и задал вопрос главе «Горзеленхозстроя» Вере Кореневской:

— Вера Наркисовна, а борщевик, когда под ноль его стригут, он вырастает до большого как быстро?

— В очень короткий срок. Очень адаптивное растение, и даже при условии, что его вырубают, он вырастает очень быстро. Две недели — и он уже в зрелом состоянии. Он даже зимует очень хорошо.

Мэр задал риторический вопрос — как тогда будем бороться с борщевиком?

«Физически. Гербициды не можем использовать, они активного действия. Если мы обрабатываем гербицидами борщевик, мы должны понимать, что территория в радиусе 10 метров будет представлять собой выжженное поле. И нет 100 процентной гарантии, что не вырастет опять борщевик, а травы уже не будет. Он очень адаптивный», — пояснила Вера Кореневская.

Мэр с этим не согласился:

«Нет, погодите, я с вами согласился бы, если бы мы жили в XVIII веке, но мы живем в XXI веке. Уже есть практика, как в других городах России с ним борются. Что, он все заполнил и никто не знает, как с ним бороться? Я не уверен. Поэтому если точечно бороться, не с вертолета, не с самолета, точечно обработать территорию, почему там в радиусе 10 метров должно все погибнуть? Не нужно засыпать и заливать сверху. Надо аккуратно сделать именно в те места, где он растет. Только вот эту кучу обработайте, почему в радиусе-то все должно погибнуть?»

Глава «Горзеленхозстроя» пояснила, что гербициды всасываются в почву вместе с водой и распространяются. А культурные растения погибают быстрее, чем сорняки.

«Ну, трава — это тоже сорняк, там же не яблони и огурцы с морковью растут рядом. Вы методику-то сделайте. Или косите хоть каждый день. Но если вы говорите, что через две недели он опять появляется, это же сколько денег придется потратить на покос. Принимайте решения, встречайтесь с профессионалами, агрономами», — поручил мэр.

Как пояснил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов, принято решение — борщевик выкашивать, погрузчиками снимать верхний слой почвы, где это возможно.