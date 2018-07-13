Рим, 13 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В ночь с четверга на пятницу после четырех суток, проведенных в ожидании на рейде порта, 67 мигрантов все-таки сошли на берег с корабля береговой гвардии Италии, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 13 июля.

Мигранты. Италия

Мигранты были приняты на борт другим итальянским судном, Vos Talasso, которое работает у нефтяной платформы Total. Однако глава МВД Италии Маттео Сальвини в рамках борьбы с нелегальной миграцией впервые в истории запретил итальянскому кораблю входить в какой-либо итальянский порт.

Мигрантов пересадили на судно береговой гвардии, а ситуация усложнилась тем, что двое из этих мигрантов, по предварительным данным, совершили нападение на сопровождавших их лиц. В течение четырех дней МВД и формальный глава государства — президент Серджо Маттарелла — вели спор о том, должны ли эти мигранты быть принятыми в Италии.

Сальвини к тому же опубликовал список стран, гражданами которых являются эти 67 человек, и констатировал, что ни в одной из этих стран нет войны, следовательно, аргументы сторонников допуска мигрантов, согласно которым те «бегут от войны», не имеют никакого смысла.

Сальвини и его партия «Лига», сформировавшие коалиционное правительство вместе с «Движением 5 звезд», намерены остановить миграционный поток в Италию и помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока «у них дома». Однако значительная часть итальянского истеблишмента, включая и президента, выступает за политику открытых дверей.

В порядке компромисса после 4 дней ожидания мигранты все-таки высадились на берег, однако двое обвиненных в правонарушениях сразу отправились в полицию. Сторонники ограничения нелегальной миграции рассчитывают, что постепенное усложнение процесса попадания в Италию само по себе ограничит число желающих нелегально проникнуть в страну.