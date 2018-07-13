Дирборн, США, 13 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Ford выпустил автомобиль Eagle Squadron Mustang GT, внешность которого напоминает военный истребитель Второй мировой войны, машина получила соответствующую раскраску. Фотографии модели опубликовал 12 июня портал The Drive.

Carscoops.com Ford Eagle Squadron Mustang GT

Автомобиль оборудован двигателем 700 л.с. Такую мощность мотор демонстрирует благодаря турбокомпрессору Ford Performance. К сожалению, машина создана в единственном экземпляре. Отмечается, что он будет продан на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут на программы обучения молодёжи.

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Напомним, Ford Mustang — автомобиль класса Pony Сar, компания производит модель с 1964 года. Шестое поколение культового автомобиля выпускается с 2015 года.