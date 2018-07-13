Севастополь, 13 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Однозначно высказаться «за» или «против» повышения пенсионного возраста сложно. Тот законопроект, который сейчас предлагается Государственной думе РФ, надо дорабатывать, в таком виде его принимать нельзя, заявил корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе, директор ГУП «Центральное конструкторское бюро «Черноморец» Владимир Немцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Во-первых, не учтены условия проживания в регионах России. В некоторых регионах Крайнего Севера продолжительность жизни в среднем составляет 50 лет. Эту специфику нужно учесть обязательно. Во-вторых, нужно однозначно проработать вопрос о гарантии трудоустройства людей предпенсионного возраста. Пока эти вопросы не будут решены принимать закон нельзя, пояснил он.

«Безусловно, перемены назрели и, конечно, нужно реформировать пенсионную систему в России, но подходить к некоторым вопросам более взвешенно, чтобы не пострадали люди, чтобы они гарантировано были обеспечены работой. Кроме того, размер пенсий должен быть такой, чтобы люди чувствовали себя защищенными. А населению нужно разъяснять зачем и почему нужно поднимать пенсионный возраст», — высказал свое мнение Немцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»