Малоярославец, Калужская область, 13 июля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В Калужской области три жителя Малоярославца признаны виновными в незаконном лишении свободы и в вымогательстве. Об этом 13 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь по особо важным делам СУ СКР по Калужской области Артем Плаксин.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления.

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года трое жителей Малоярославца решили вступиться за своего знакомого. Они под надуманным предлогом организовали встречу с «обидчиком» и потребовали от него передать им компьютер. При этом словами злоумышленники не ограничились. Они ударили потерпевшего в лицо и угрожали убийством, затем отвезли мужчину к его дому, где потерпевший отдал вымогателям компьютер стоимостью 25 тысяч рублей.

С одним из подозреваемых пострадавший был знаком. Двое других были установлены по имеющейся информации об их личности. Также выяснилось, что оба ранее были судимы за преступления в области незаконного оборота наркотиков.

«Приговором суда преступникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, а также на пять и шесть лет», — уточнил следователь.

Как сообщало ИА REGNUM, семь и восемь лет лишения свободы попросил у суда гособвинитель по уголовному делу в отношении двоих экоактивистов, обвиняемых в вымогательстве у Уральской горно-металлургической компании (УГМК) за прекращение протестов против разработки никелевых месторождений в Воронежской области.

Ранее экоактивисты были задержаны в Воронеже в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у представителей ООО «УГМК-Холдинг» денег за прекращение протестных акций на участках медно-никелиевых месторождений федерального значения в Воронежской области. Речь шла о 26 млн рублей.