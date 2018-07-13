Ростов-на-Дону, 13 июля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. В Ростовской области развёрнута масштабная экспедиция, которую проводят представители поискового отряда «Миус-фронт». В июле под Таганрогом добровольцы нашли снаряжение красноармейцев, боеприпасы. Подняты останки погибшего от разрыва снаряда сапёра.

Mil.ru Останки советских солдат погибших в Великой Отечественной войне

Поиск павших в годы Великой Отечественной войны бойцов продолжается у реки Миус, где шли ожесточённые бои осенью 1941 года. Найденное обмундирование и вооружение погибших солдат характерно только для раннего периода войны. Здесь же были подняты останки красноармейца.

«Молодой сапёр 271-й Горловской дивизии вызвался добровольцем, чтобы уничтожить взрывчаткой и гранатами немецкие пулеметы. Он не дошел каких-то 20 метров до немцев. Артиллерия Советской армии накрыла вражеские огневые позиции снарядами больших калибров. В мгновение немецкие пулеметные точки сравнялись с землей. Но от близкого разрыва снаряда погиб и наш сапёр. Спустя 75 лет, мы достали его из небытия. Рядом лежали гранаты, вещмешок с взрывчаткой, детонаторы и нож сапера. На ручке две буквы — АК. Имя героя ещё предстоит установить», — отметили в поисковой орагнизации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области действуют десятки поисковых организаций. Ежегодно в рамках Вахты памяти добровольцы поднимают останки сотен советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области на земле Миус-фронта будет высажен «Сад Победы». Саженцы яблони и вишни появятся на территории будущего военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». Проект реализуют в октябре.

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