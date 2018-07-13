Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 10:04 — ИА Регнум. На матче за третье место чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Бельгии ожидается более 15 тысяч иностранных болельщиков и почти 100-процентная заполняемость стадиона «Санкт-Петербург Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в аналитическом агентстве «ТурСтат».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Матч за третье место, который еще называют «утешительным», поскольку в нем встречаются неудачники полуфиналов, начнется 14 июля в 17:00.

По данным источника, общая посещаемость шести состоявшихся в Петербурге матчей ЧМ-2018 составила более 384 тысяч человек, в среднем по 64 тысячи зрителей за матч. Примерно такое же количество зрителей ожидается и на последнем для Северной столицы матче чемпионата.

«Санкт-Петербург — на 2-м месте среди городов ЧМ-2018 по общей посещаемости матчей чемпионата мира после Москвы», — отмечает агентство.

Максимальная заполняемость стадиона «Санкт-Петербург Арена» была зафиксирована на матчах Россия — Египет (19 июня), Бразилия — Коста-Рика (22 июня), Нигерия — Аргентина (26 июня) и составила 64 468 зрителей.