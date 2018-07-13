Ульяновск, 13 июля, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель УАЗ выпустил на Российский рынок фургон УАЗ «Профи», машина предназначена для перевозки промышленных товаров. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба компании.

Uaz-business.ru УАЗ «Профи»

Машина будет доступна в версиях «Стандарт» и «Оптимум». Варианты будут отличаться конструкцией, оборудованием и материалами отделки. Полезный объём фургона составляет 11,7 куб. м.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что УАЗ выпустил юбилейную версию легендарной модели УАЗ-452, которая также известна как «Буханка». Автомобиль получил новую расцветку.