Женева, Швейцария, 13 июля, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Спустя 17 лет после вступления в ВТО Китай внес огромный вклад и дал новые возможности торгово-экономическому росту, заявил высокопоставленный китайский чиновник, передает 12 июля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Китая

Замминистра коммерции КНР и заместитель международного торгового представителя Китая Ван Шоувэнь выступил с соответствующими заявлениями на пресс-брифинге по случаю выпуска белой книги, озаглавленной «Китай и Всемирная торговая организация». Документ впервые был выпущен Информационным бюро Госсовета КНР 28 июня 2018 года.

«Китай за указанный период стал ключевым драйвером роста и оздоровления мировой экономики, давая миру в среднем ежегодно почти 30% глобального экономического роста… Китай беспрекословно исполнял все свои обязательства и стремился интегрироваться в многостороннюю торговую систему», — заявил Ван, добавив, что Китай способствовал развитию, укреплению и либерализации многополярной торговой системы.

Отметим, что несмотря на стремление Китая всячески продемонстрировать свою открытость и рыночный характер его экономики, США отказываются признавать рыночной экономику Поднебесной, а также всячески обвиняют Китай в протекционизме. Это вызвало недовольство со стороны Китая, поскольку принцип «суррогатного государства», применяемой к странам с «нерыночной экономикой» в рамках ВТО накладывает ряд ограничений на Китай, лишая его некоторых преимуществ.

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