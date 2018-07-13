Петропавловск-Камчатский, 13 июля, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В небольших населенных пунктах на севере Камчатки годами не решаются проблемы с захоронением усопших — без заключения патологоанатома предавать тело земле нельзя, а таких специалистов, ровно как и врачей, в поселениях нет. Для транспортировки умершего на судмедэкспертизу в райцентр приходится ждать вертолёт месяцами, а всё это время покойников хранят в сараях. В местном минздраве пояснили, что с перевозкой тел ведомство помочь не может, но пообещали снабдить сёла холодильниками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уго Симберг. Сад смерти. 1896

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Люди боятся умирать в отдалённых селах Камчатки, в частности в Корякском автономном округе. Боятся не самой смерти, а проблем, с которыми придётся столкнуться их родственникам.

Не везде есть ФАПы с фельдшерами, а уж патологоанатомов, без заключения которых хоронить умершего нельзя, точно нет. Некоторые в безвыходной ситуации решаются на захоронение без справки, а потом вынуждены эксгумацию проводить.

«Случались и совсем жуткие случаи, когда покойника не могли доставить в Палану несколько дней, родственники провожали его в последний путь, а потом проводили эксгумацию для заключения экспертизы… Нет в округе ни гинеколога, ни педиатра, ни стоматолога. Ещё и стационар, видимо, закроют. А жить нам как? — вопрошают сельчане. — Неподалеку от села Лесная Тигильского района Камчатки в начале июня затонули два вездехода. В одном из них остался покойник, которого везли в Палану на экспертизу», — пишет ИА «Кам 24».

«Мы пережили очень жуткие моменты. Приехали два вездехода: один от полиции, один от больницы. Забрали труп, повезли в Палану. А у нас сейчас период половодья, река разлилась. В 15 километрах от села оба вездехода затонули. Люди спаслись, а труп остался внутри затонувшего ГТС. Двое суток он там был. Потом с помощью двух других вездеходов все-таки вытащили его», — рассказала глава села Евгения Сиверина.

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А вертолёта, который доставит покойника на экспертизу в райцентр, порою приходится ждать месяцами. Всё это время тела хранятся в сараях.

Минувшей зимой в Корякии во время пурги пропали снегоходчики, которые за многие десятки километров везли тело в морг. К счастью, людей удалось найти живыми.

При этом власти региона признают проблемы. В министерстве здравоохранения информагентству сообщили, что помочь с авиатранспортом не могут (полномочий нет), но намерены закупить для отдаленных сел специальные контейнеры с холодильными установками. В них будут хранить трупы, которые невозможно оперативно доставить в морг.

«Созданная рабочая группа разрабатывает маршрутную сеть между отдаленными селами и поселками, которая позволит решить проблему транспортировки тел умерших, — пояснили в министерстве здравоохранения Камчатки. — Средства хранения планируется устанавливать у структурных подразделений минздрава в селах — фельдшерско-акушерских пунктах и отделениях врачей общей практики».

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Как сообщало ИА REGNUM, жители села на Алтае, чтобы не собирать «всем миром» деньги на похороны безродных и не тратиться на перевозку усопших за десятки км и обратно для освидетельствования, в складчину собрали деньги на открытие морга.

В Приморье неопознанные трупы хоронят в пластиковых пакетах, по несколько усопших в одной могиле. Такая практика захоронения неопознанных и невостребованных тел продолжается на территории приморского города уже более 10 лет.

«Неопознанных усопших здесь хоронят таким образом года так с 2006-го. Зачастую от 5 и до 15 таких тел хоронят в первом и третьем секторах, среди обычных могил. Закапывают, как попало. Швыряют покойников прямо в воду. В Родительское воскресенье бабушка пришла помянуть своих родных, а из свежей могилы рядом нога торчит. Она написала заявление в городскую администрацию, те указали на этот факт ИП, с которым заключили контракт. Пришли их работники и просто засыпали это место мусором», — рассказал исполнительный директор одного из ритуальных агентств Илья Горюнов.