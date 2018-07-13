Ереван, 13 июля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об оценке внутриполитических изменений в Армении со стороны международных партнеров страны. Как сообщает Арменпресс, в интервью журналистам в аэропорту Брюсселя Пашинян отметил, что международные партнеры следили и знают о событиях, которые произошли в Армении.

Администрация премьер-министра Армении Встреча Пашиняна с Макроном

На всех моих встречах я говорил, что демократия для нас является не внешнеполитической ориентацией, а ценностью, и надеюсь, что в ЕС именно так воспринимают ситуацию. Поскольку демократия — это наша система убеждений и ценностей, я не сомневаюсь, что мы доведем наши демократические реформы до конца и добьемся успеха», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что при поддержке международных партнеров реализация этих реформ пройдет быстрее, но Армения не намерена быть в статусе просителя.

Мы, по сути, знаем, что должны делать, и наши коллеги должны уточнить свои действия. После нашей революции мы услышали много приветственных заявлений от Европейского союза, но нет никаких реальных изменений в политике. Политика ЕС такая же, какой была 4 месяца назад, и мы считаем, что или нужно существенно смягчить вдохновленную риторику, или изменить политику», — отметил он.